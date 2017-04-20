中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理

路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
交易员称，近日关于商业银行赎回委外资金的传言颇多，但从信用债等表现来看，所受冲击并不算特别明显。加之对监管层实施力度尚有温和预期，在没有新消息公布之前，债市仍盘整以待。
上海一银行交易员表示，近日市场已从优于预期的经济数据冲击中渐恢复，“就(数据公布当天)第一波冲击最猛。”
至于监管层在金融降杠杆方面的后续影响，他认为对债市肯定属于利空，不过具体还要看实施过程中的力度、以及届时资金面情况等综合考虑。
中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
交易员透露，10年期国开活跃券160213和170210最新成交分别在4.2325%和4.14%，较上日收盘涨约3bp；同期限国债170004最新成交在3.425%附近，也有相近涨幅。
另外，受缴税期影响，今日银行间流动性继续吃紧，但机构多预计缴税过后，资金面将有好转，因此现券所受压力有限。
一级市场上，进出口行稍早招标的三年、五年和10年三期固息债，中标收益率分别为3.9798%、4.1306%和4.2911%。中债相关曲线估值为4.0450%、4.1638%和4.2900%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.605元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1706收报96.14元，较上日结算价跌0.05%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)