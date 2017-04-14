中国债市动态：现券期货均走弱，配置盘入市消极市场心态谨慎依旧

路透北京4月14日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率上行，国债期货高开低走。交易员称，监管政策收紧、基本面转暖以及流动性预期不佳等导致的偏空情绪发酵，在期货高开后的快速回落带动下，现券收益率走高。

他们并称，MLF（中期借贷便利）未续做虽在预料之中，但机构预期未来流动性偏紧概率较大，而且近期一级招标结果均属一般，配置盘入场消极，债市谨慎心态难消。

北京一券商交易员说，“收益率上了2-3个bp（基点），感觉也没啥具体的原因，涨两天跌两天，估计还是监管问题还在发酵，而且昨天一级的招标不太好，说明配置盘还是不太想进场。”

他并表示，朝鲜局势引发的避险情绪有所被消化，另外监管高压态势下，很多大行同业业务开展谨慎，债市投资资金减少。

上海一银行交易员亦称，“近期招标结果不理想，很烂，地方债就更烂了，我觉得配置盘基本都消失了，配置盘其实对监管很敏感的，而且也确实关系到他们自身，所以都在自查收缩。”

他同时称，MLF未续作虽然符合预期，但感觉不是个好信号，应该是开始稳杠杆然后陆续抽水了。

在连续空窗近三周后，中国央行公开市场本周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8539%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为2.9881%。此外，三个月贴现国债边际中标收益率2.9007%，投标倍数2.42倍；六个月期边际中标收益率 3.1264%，投标倍数1.46倍。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.1275%/4.1150%，上日尾盘为4.10%/4.0950%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.35%/3.3175%，上日尾盘为3.3250%/3.3150%。