中国债市动态：现券期货均转弱，理财穿透监管落地引谨慎情绪再起

路透上海5月16日 - 中国银行间债市周二早盘现券走弱，收益率小幅上行。交易员表示，上周末前后监管担忧稍有缓和后，银行理财产品穿透要求落地的消息再度冲击债市情绪；央行今日逆回购放量维稳资金面，难改后市偏谨慎的流动性预期，期现货均反响有限。

上海一券商交易员称，早盘10年国开债等活跃券收益率上涨1-2个bp(基点)，“还是怕监管吧，理财穿透出文了。最近赎回比较多，市场心态本来就比较脆弱，具体的监管要求出来还是会有冲击。”

他认为，二季度起基本面可能逐渐回落，不支持债券收益率的大幅上行，资金面目前状况也尚可，不过监管政策冲击以及6月美联储升息的不确定性仍在，后市方向仍不太明朗。

上海一基金交易员提到，今日公开市场逆回购投放量大超预期，但市场对偏松资金面的可持续性不太看好，“‘一带一路’峰会也闭幕了，接下来维稳需求可能没有那么强烈了;继续等政策落地吧，监管就是达摩克里斯之剑”。

中国银行业理财登记托管中心发布《关于进一步规范银行理财产品穿透登记工作的通知》，明确要求银行理财产品必须逐层穿透，登记至最底层基础资产和负债信息。

华创证券固定收益研究报告指出，从监管条文的细节看，穿透性、完备性和时效性最值得引起重视。集合类资管产品难以做到每周、完整披露资产清单，可能面临银行赎回压力；穿透登记有助于监管直接将理财的负债和资产进行匹配，过去通过多层嵌套违规加杠杆和其他监管套利的行为都将受到冲击。

中国央行公开市场周二恢复已暂停两日的逆回购操作，单日净投放达1,700亿元，创近四个月新高。央行公告称，当日开展逆回购是为了对冲税期和公开市场到期等因素影响。

一级市场方面，中国国家开发银行上午在银行间市场招标的一、三、五年期固息增发债中标收益率为3.9190%、4.2597%和4.3087%，此前市场预测均值3.87%、4.27%和4.32%；投标倍数依次为2.84倍、3.73倍和3.87倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3349%/4.3250%，上日尾盘为4.3150%/4.30%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.65%/3.60%，上日尾盘为3.65%/3.55%。