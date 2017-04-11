中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压

路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。

北京一银行交易员说，“国债比较弱，（收益率）上了大概有5个bp（基点），国开也有3个，银监会这个文有点冲击，不过也不知道具体执行会怎么样...还有就是我觉得市场也确实下不动了，期限曲线结构已经很平了。”

他并表示，今年是监管之年，政策具体实施前市场情绪料一直维持谨慎，而基本面转暖或得以延续，债市前景偏空，“不过资金松了，而且一个月存单利率也下了，要看看后续的持续性影响。”

上海一银行交易员亦指出，银监会指导意见表明去杠杆仍在进行，但不明朗的地方在于这些文没有实质处罚措施和明确的界定，所以市场表现得比较谨慎，并没有恐慌。

“就是大家发现，去杠杆还在路上，温水煮青蛙，这就很烦，没事拿小刀刺你一下...不过如果没有明确奖惩的话，很多机构缺乏改善动力。”他说。

中国银监会周一发布银行业风险防控工作指导意见，涵盖银行业10大主要风险类别，这与之前3月初路透报导银监会开展信用风险专项排查一脉相承，监管层意在全面摸清风险底数，为今后银行业的监管推进提供基础。

与此同时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

一级市场方面，中国国家开发银行上午招标的一年、三年和10年期固息债，中标收益(利)率为3.4970%、3.88%和4.0440%，均稍高于此前3.48%、3.86%和4.03%的预测均值；三期债投标倍数2.20倍、3.39倍和3.22倍。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.1040%/4.10%，上日尾盘为4.0850%/4.0805%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.3340%/3.33%，上日尾盘为3.3150%/3.3075%。