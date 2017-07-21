中国债市动态：现券期货弱势盘整，监管担忧仍在行情料震荡为主

路透北京7月21日 - 中国银行间债市周五流动性延续偏暖态势，不过现券收益率开盘略下行后便反弹，早盘尾段基本与上日持平，国债期货亦高开低走。交易员称，资金改善助力盘初收益率低开，不过包括监管细则在内的诸多不确定性依然存在，在无明显外力推动下，现券还将是震荡行情。

华南一基金交易员说，“资金还可以，期货高开，收益率（盘初）也跟着下了点，不过后来回来了又...对监管的一些细则还是有些担忧吧，别的消息面没什么。”

他并称，监管和货币政策仍是主导后市的关键因素，货币政策基调稳健中性，操作不紧不松，不确定是监管如何落地，在此之前虽仍有小型的行情出现，但整体仍震荡为主。

上海一交易员称，“（收益率）一早下去了，现在稍微回来了一点。期货不行，带着现货走，没什么特别的利好，反正短端利率不容易下去，很难突破，因FR007（七天回购定盘利率）也不低。”

他亦认为，目前利多利空因素都是老生常谈，对市场影响淡化，下半年重要会议较多，政策维稳为重，监管落地前，若无明显的外力因素推动，现券还会是区间震荡行情，向上或向下都正常。

中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期400亿。按逆回购口径计算，本周净投放5,100亿元，创半年单周新高。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1775%/4.1740%，上日尾盘为4.1770%/4.1730%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.5775%/3.5725%，上日尾盘为3.58%/3.57%。

一级市场方面，中国财政部上午招标发行的30年新发固息国债中标利率4.05%，远高于此前市场预测均值3.96%，投标倍数1.70倍。同时招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.0216%，边际中标收益率3.0554%，投标倍数2.84倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.740元，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1709收报95.300元，较上日结算价跌0.02%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)