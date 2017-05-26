中国债市动态：现券期货弱势震荡，人民币续升短期情绪有所改善

路透北京5月26日 - 中国银行间债市周五早盘现券和国债期货小幅弱势震荡。交易员表示，端午节前现券期货仍维持窄幅波动，虽略有走弱，但人民币继续升值令短期市场情绪有所改善；节后将步入半年末，资金面压力料显现，加之监管疑云不散，债市预期难乐观。

华南一银行交易员说，“今天二级市场比昨天尾盘上了0.5bp（基点）左右，期货也还平稳，人民币又升了，市场情绪还行，没有很大波动，节前消息面暂时没有什么特别的，纯属震荡，成交一般，且多集中在活跃券上。”

上海一银行交易员亦表示，市场整体呈现小幅度的弱势震荡，不过在人民币进一步升值带动下，短期来看机构情绪尚可，但马上进入半年末，流动性和监管政策不确定性导致市场预期无法乐观。

“这会市场看着还不错其实，就是成交略微淡一点，估计都在聊八卦了吧...后面MPA考核什么的又来了，还是半年末的，资金这块不能掉以轻心，还有一堆的监管，感觉市场还是好不了呀。”他说。

人民币兑美元即期周五早盘继续扩大涨幅，盘中升至6.8493元，创2月16日以来新高。离岸亦继续扩大涨幅，盘中触及6.8360元的三个半月新高，并继续高于在岸CNY价格。

中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天、14天期各200亿元。据此计算，单日净投放200亿元，截至周五本周净回笼300亿元。

5月28日至30日为中国端午节假期，5月27日（周六）调休上班，当日银行间市场开放。

一级市场方面，内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.2738%，边际中标收益率3.3815%，投标倍数1.92倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3650%/4.3550%，上日尾盘为4.3575%/4.3525%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.68%/3.60%，上日尾盘为3.70%/3.60%。