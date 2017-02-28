中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗

路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。

北京一基金交易员说，“小幅波动，变化不大，10年国开债160213现在4.0725%，昨天是4.0618%。”

他并称，早盘现券价格走势跟随期货，低开高走随后震荡，但现券波动幅度较小；市场消息面平静，惟资金起伏较大，预计短期内收益率将在目前位置晃动。

上海一银行交易员亦称，“变动都不算大，期货震荡，（收益率）冲高回落了点，整体比昨天小升，好无聊的市场，多空都在憋着看央行的政策了。”

他表示，大家都在等等看两会期间会否有新的政策指引出现，今年防风险位置很高，具体政策落地前市场都会保持观望。

中国全国政协会议和全国人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0725%/4.0725%，上日尾盘为4.0630%/4.0610%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.30%/3.2860%，上日尾盘为3.30%/3.28%。