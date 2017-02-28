中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
北京一基金交易员说，“小幅波动，变化不大，10年国开债160213现在4.0725%，昨天是4.0618%。”
他并称，早盘现券价格走势跟随期货，低开高走随后震荡，但现券波动幅度较小；市场消息面平静，惟资金起伏较大，预计短期内收益率将在目前位置晃动。
上海一银行交易员亦称，“变动都不算大，期货震荡，（收益率）冲高回落了点，整体比昨天小升，好无聊的市场，多空都在憋着看央行的政策了。”
他表示，大家都在等等看两会期间会否有新的政策指引出现，今年防风险位置很高，具体政策落地前市场都会保持观望。
中国全国政协会议和全国人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0725%/4.0725%，上日尾盘为4.0630%/4.0610%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.30%/3.2860%，上日尾盘为3.30%/3.28%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.830元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1706收报95.680元，较上日结算价涨0.05%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为