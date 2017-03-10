中国债市动态：现券横盘波动甚微，流动性预期不佳等仍压制情绪

路透上海3月10日 - 中国银行间债市周五早盘走势平稳波动甚微。交易员表示，期现货整体均变化有限，央行行长周小川记者会暂未看到更多超预期表态，市场反应不大；短期美联储加息及季末MPA等致流动性预期不佳仍压制情绪，机构观望情绪较重。

“现券没什么动静，挺平静的，”上海一银行交易员说，央行记者会暂时没有产生明显影响，市场仍无方向，美联储加息、季末MPA考核等一定程度仍继续压制交投。

他介绍，国开行10年债160213在4.21%和4.22%之间小幅震荡，利率互换repo(回购利率)基准五年期品种早上一度跟随隔夜美债走势冲到4.08%，目前回落到4.05%附近。

央行行长周小川周五表示，央行货币政策工具箱里工具比较多，货币政策工具有引导市场价格和预期等意图，但不见得每次操作的数量价格都要做出过度解读。货币政策总体来说还是稳健中性。与此同时，货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。

兴业证券固收研究团队认为，对债市而言，基于基本面稳定和通胀预期不强，短期内央行从量上持续收紧的可能性不大，但放松可能性也很小，预计回购利率会保持相对稳定，但海外联储加息和宏观审慎政策（MPA）和其他因素推高的流动性溢价还需要时间来消化。

“债市的大的波段机会，可能要等到基本面的因素和金融收缩的格局确定之后，预计在4-5月份之后才有可能出现，”他们表示。

一级方面，财政部上午招标的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率为2.6441%和2.7463%；两期债边际中标收益率为2.7055%和2.8579%，投标倍数2.53倍和1.98倍。

中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2150%/4.2100%，上日尾盘为4.2150%/4.2050%；剩余期限近10年的国债160023券最新报价在3.4600%/3.4100%，上日尾盘为3.4600%/3.4100%。