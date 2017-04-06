中国债市动态：现券窄幅波动期货涨跌互现，国开新债符合预期影响不大

路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。

他们并称，需要关注的是近期公开市场持续净回笼，表明央行在流动性方面依然秉持稳健中性态度；同时即将出炉的最新经济数据料亦显示基本面整体偏暖势头，债市前景仍然谨慎。

北京一银行交易员说，“长债（收益率）上了一两个bp（基点）吧，幅度不大，其他基本没动，就是随着期货波动，...国开老券160213上了点，可能跟换券有关。”

他并表示，消息面比较平静，国开新债招标结果亦符合预期，对二级市场影响不大。

业内人士周四透露，中国国家开发银行上午招标的10年期新发债，中标利率为4.04%，接近4.03%的市场预测均值，投标倍数4.67倍。其并招标增发的一年、三年和五年期债，中标收益率为3.4659%、3.8700%和3.9707%，亦均接近预测均值。

华南一券商交易员表示，“上午整体是一个震荡的走势，这会和昨天尾盘差不多，...央行继续暂停公开市场操作，感觉这个还是有点利空吧，未来资金面可能不能过度乐观。”

他同时称，短期内现券料仍会在近期波动区间中值附近震荡，走暖的空间有限，3月经济数据预计仍将偏暖，“物价数据可能不会太高，但总体看应该还是会不错的，也是有点利空，（对债市）还是保持谨慎。”

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.1075/4.1005%，上日尾盘为4.10%/4.0950%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.33%/3.3150%，上日尾盘为3.30%/3.28%。

中国央行周四公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第九日暂停操作。据此计算，今日净回笼100亿元。