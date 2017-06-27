中国债市动态：现券续暖工业利润数据影响不大，10年国开收益率跌破4.15%

路透上海6月27日 - 在宽松的资金面下，中国银行间债市周二早盘延续走强，现券收益率及利率互换均小幅下行，10年国开债收益率逼近上周二创下的约两个月来低点；早间公布的5月工业企业利润数据好于上月，但交易员称对市场影响不大。

上海一银行交易员称，早盘活跃券10年国开债收益率跌至4.1475%，较上日尾盘下行逾1个bp。不过这一收益率水平仍未突破上周二盘中4.14%的阶段性低点。

北京一保险资管交易员表示，早上现券情绪仍然不错，主要原因还是资金宽松；不过随着近期公开市场逐渐回笼，资金面可持续性还需要观察。

她并表示，早间公布的5月工业企业利润同比增速快于4月，但对现券打压不大，一方面数据说不上强于预期，另一方面三季度经济料仍面临下行压力，基本面走弱的预期目前对债市提供支撑。

中国工业利润延续良好增长态势，在生产增长平稳、工业品价格涨幅回落的情况下，5月利润同比增速仍比4月加快2.7个百分点，主要原因包括投资收益增长明显加快、上年同期利润基数偏低、产成品销售增长略有加快等。

中国央行周二公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，今日净回笼100亿元人民币。

中国国务院总理李克强周二在达沃斯论坛表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变；二季度中国经济保持一季度稳中向好的态势，从上半年发展情况看，完全能完成全年的经济增长目标。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。

一级市场方面，中国国家开发银行周二上午招标增发的三年、五年和七年固息债，中标收益率分别为3.9924%、4.0180%、4.1569%，除五年接近预期外，三年和七年品种均偏低；三期债对应投标倍数依次为2.68倍、2.96倍、4.01倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1480%/4.1425%，上日尾盘为4.1625%/4.1550%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.52%/3.50%，上日尾盘为3.52%/3.5050%。