中国债市动态：现券走弱期货翻绿，国债招标不佳打击多头情绪

路透上海5月17日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率上涨，国债期货由升转跌。交易员表示，财政部两期国债招标弱于预期，官方媒体评论口径也微调，强调金融去杠杆方向未变，令此前偏于乐观的市场情绪反向修正。

华东一银行交易员称，央行近期加大逆回购投放，叠加周末监管安抚言论，市场表现可能有些过度乐观。但国债招标结果表明大行配置需求几无改善，没有配置力量的配合，此前交易盘推动的收益率下行行情难以持续。

不过他表示，收益率上行后也见买盘择机收券，目前点位上不同机构可能有分歧，债市再出现如上周般暴跌的概率不太大。

上海一券商交易员称，10年国开债170210券收益率早盘后段随着期货翻绿开始走升，招标结果出炉后又有上行，最新为4.35%，上日尾盘在4.33%；10年国债170010则在3.635%成交，上日尾盘在3.62%。

“经济日报也发文说去杠杆方向没变，对于监管，还是要摆正态度，”他说。

中国财政部上午续招标发行的三年及七年期固息国债，加权中标收益率分别为3.6739%和3.7250%，均高于此前市场预测均值3.64%和3.67%。两期债边际中标收益率分别为3.7496%和3.7869%，对应投标倍数1.62倍和 1.66倍。

国务院主办的中央级党报经济日报周三发布评论称，安抚市场不意味着监管的弱化，更不能代表监管出现转向，金融去杠杆的大方向没有改变。鼓吹监管弱化或者转向，不仅不符合金融去杠杆的需求，也与监管层对当前经济和金融的基本判断背道而驰。

中国央行公开市场周三进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期300亿元，28天期继续缺席。据此计算，单日净投放100亿元。