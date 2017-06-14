中国债市动态：经济数据对现券影响暂不大，五年国债招标需求旺提振情绪

路透上海6月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券多数时间波动不大，10年国开等收益率仅微幅下行，暂未受稳健的经济数据影响。不过财政部上午招标的五年期国债成为淡静市况下的亮点，3.76倍的投标倍数创下10个月以来新高，显示需求向好，相关现券买盘收益率报价应声下行。

财政部上午招标的两年和五年期国债，中标利(收益)率分别为3.62%和3.5650%，此前市场预测均值为3.57%和3.55%。两期债投标倍数2.64倍和3.76倍，后者创下自去年8月以来同期国债投标倍数新高。

上海一银行交易员称，稍早公布的经济数据影响不明显，现券仅随期货走势展开波动。但认购强劲的五年国债结果公布后，原来3.58%左右成交的续发国债标的券170007，二级买盘报价速降至3.54%。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价为4.2450%/4.2300%，上日尾盘在4.2575%/4.2475%。

国家统计局稍早公布的5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于路透调查预估中值6.3%；5月社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值为10.6%。工业增长超预期消费稳定，显示中国经济延续总体平稳态势。