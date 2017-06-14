中国债市动态：经济数据对现券影响暂不大，五年国债招标需求旺提振情绪

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券多数时间波动不大，10年国开等收益率仅微幅下行，暂未受稳健的经济数据影响。不过财政部上午招标的五年期国债成为淡静市况下的亮点，3.76倍的投标倍数创下10个月以来新高，显示需求向好，相关现券买盘收益率报价应声下行。
财政部上午招标的两年和五年期国债，中标利(收益)率分别为3.62%和3.5650%，此前市场预测均值为3.57%和3.55%。两期债投标倍数2.64倍和3.76倍，后者创下自去年8月以来同期国债投标倍数新高。
上海一银行交易员称，稍早公布的经济数据影响不明显，现券仅随期货走势展开波动。但认购强劲的五年国债结果公布后，原来3.58%左右成交的续发国债标的券170007，二级买盘报价速降至3.54%。
剩余期限近10年的国开债170210最新报价为4.2450%/4.2300%，上日尾盘在4.2575%/4.2475%。
国家统计局稍早公布的5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于路透调查预估中值6.3%；5月社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值为10.6%。工业增长超预期消费稳定，显示中国经济延续总体平稳态势。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.845元，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1709收报95.49元，较上日结算价涨0.1%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为