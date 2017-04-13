中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎

路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。

他们并称，银监会连续发文加强监管，同业业务料受冲击，进而拖累债市；后续来看，监管政策以及基本面均对现券不利，短期震荡格局不变。

华南一券商交易员称，“收益率开盘就下了，期货走势也不错，主要还是外围市场影响，特朗普言论和朝鲜局势，美元和美债（收益率）都跌了...进出口很不错，基本面还在好转，数据出来后（收益率）稍微回来点，目前跌了不到1个bp。”

他并表示，监管政策不断加强，去杠杆未见停止，基本面持续向好，此外今日国开债交易所招标结果一般，收益率继续下行的动能仍面临阻力。

美国总统特朗普在接受华尔街日报专访时称美元“太强”，赞成美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持低利率。受此影响，美元和指标10年期美债收益率均明显下行。

华北一基金交易员说，“情绪上受外围多点，对外贸数据反应不算太大。刚开始听说PSL（抵押补充贷款）的时候挺乐观，不过很快就平静了，还是担心各种监管吧，我觉得市场还没有充分反应这一点。”

他同时认为，监管政策对同业业务冲击可能较大，这进而会对债券流动性产生影响，短期对利率债保持谨慎。

中国央行公开市场逆回购操作在暂停近三周后周四恢复，单日净投放700亿元人民币，央行同日还发放了839亿元抵押补充贷款（PSL）。

中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%；3月贸易顺差为239.25亿美元，大幅高于路透预估中值的顺差100亿美元。

继出台强化银行业风险防控意见并开展“三套利”检查后，中国银监会对银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”的四不当专项治理也在进行中。据两位消息人士透露，是次监管现场检查和银行自查重点关注同业投融资业务、理财资金池运作及资金投向等方面是否存在不正当交易。

一级市场方面，中国国家开发银行上午在深圳证券交易所招标的一年和三年期固息债，中标利率分别为3.45%和3.89%，对应投标倍数2.93倍和2.61倍。这亦是在深交所首次招标发行的政策性金融债。

中国进出口银行上午招标的三年、五年和10年三期固息增发债，中标收益率分别为3.9310%、4.0489%和4.1599%，对应投标倍数2.90倍、2.88倍和3.01倍。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0940%/4.0910%，上日尾盘为4.10%/4.0960%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.32%/3.3075%，上日尾盘为3.33%/3.3150%。