中国债市动态：资金吃紧短券收益率领涨，负面消息扰动万达债继续承压

路透上海7月18日 - 中国银行间债市周二流动性依旧紧张，现券延续上日尾盘弱势收益率继续上行，其中受资金面影响更为明显的短端涨幅居前，幅度约5个基点(bp)；信用债方面，因万达集团再传出负面消息，相关债券走势承压。

中国央行稍早进行了2,000亿元人民币逆回购操作，对冲逆回购和中期借贷便利(MLF)到期因素后，实际净投放资金1,305亿元。

上海一银行交易员称，早盘短券收益率领涨，10年利率债幅度稍逊在2个bp左右，“资金紧张造成的。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.5825%，同期限国开债170210最新成交在4.19%，上日尾盘分别为3.56%和4.17%。

信用债市场上，受国有大行停止放贷消息影响，万达集团相关债券继续承压。上交所债券15万达01早盘收报96.41元，跌0.59元或0.61%，成交2.17亿。

对此，上海一券商交易员表示，万达负面消息已有时日，但仍有高风险偏好的买盘介入，稳健投资者则只做旁观。

华尔街日报周一报道，银监会已经要求国有大银行停止对万达集团提供贷款。警告他们万达集团的海外收购要受到政府去年出台的限制资本外流规定的约束。

另外，财政部上午进行了首次国债随卖操作，随卖标的券--10年期国债160023券中标收益率3.4787%，投标倍数3.63倍。因该结果与二级市场接近，影响不大。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.660元，较上日结算价跌0.15%；10年期国债主力合约T1709收报95.200元，较上日结算价跌0.20%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)