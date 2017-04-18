中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期

路透上海4月18日 - 中国央行公开市场周二再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。
北京一券商交易员称，市场情绪“早盘一度(还是)很恐慌啊，现在稳了点。”
对于后市，他认为，即使经济基本面向好，但若资金不特别吃紧，短期内现券收益率上行空间料也有限。放眼更长时间段，则要关注监管层未来在降杠杆方面的进一步举措。
交易员透露，10年期国开活跃券160213和170210最新成交在4.225%和4.135%附近，较上日收盘涨约3个基点(bp)，二者盘中曾分别摸高至4.26%和4.17%；同期限国债170004最新成交在3.405%左右，涨幅稍逊。
在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，当日开展了4,955亿元MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则进行重启了逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。
国开行上午在银行间市场招标增发的一、七、10年固息债，中标收益率为3.5373%、4.2627%和4.1131%，此前市场预测均值3.57%、4.27%和4.11%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.505元，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1706收报96.040元，较上日结算价跌0.05%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)