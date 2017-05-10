中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限

路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%，并创三个月新高；4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.4%，路透调查预估中值6.9%，为连续第八个月同比正增长但增幅继续回落。

北京一银行交易员称，4月CPI等暂时影响不大，债市“感觉现在就是情绪很弱地等待冲击，要没冲击就慢慢磨底。”

交易员透露，早盘现券收益率先跌后回升。其中10年国债170004一度跌至3.605%后最新反弹至3.64%，上日收在3.63%附近；同期限国开债170210在下探4.33%后回升至4.355%左右，上日收盘约4.36%。

财政部上午招标续发行的五年期固息国债，加权中标收益率3.6602%，高于3.60%的市场预测均值3.60%；边际中标收益率为3.69 61%，投标倍数1.83倍。中债国债到期收益率曲线中，五年期品种最新收益率为3.5921%。

在连续三天空窗后，因今日有1,900亿元人民币逆回购到期，央行公开市场稍早进行了1,100亿元逆回购操作，同时还发放了476亿抵押补充贷款(PSL)。银行间市场早盘资金面偏松，但市场预期5月中下旬流动性仍将收敛，资金价格大幅走低概率不大。