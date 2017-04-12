中国债市动态：避险情绪提振现券略有走暖，通胀符合预期影响不大

路透北京4月12日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅下行，国债期货高开低走。交易员称，朝鲜半岛紧张局势提升避险情绪，收益率开盘下行后窄幅震荡；中国最新通胀数据基本符合预期，市场反应不大。

他们并称，短期内避险情绪料主导市场，但随着货币政策宽松周期的结束以及去杠杆措施的不断推进，收益率下行空间亦有限。

上海一银行交易员称，“（收益率）开盘下了，然后是震荡，主要是朝鲜局势提升的避险情绪，CPI和PPI符合预期，现券反应不大。”

他并表示，朝鲜半岛局势还需密切关注，事态明朗前这种避险情绪可能主导市场一段时间，不过政策宽松的阶段已经结束了，最近银监会的动作亦表明下一步去杠杆还会推进，收益率下行仍面临阻力。

华南一银行交易员亦表示，通胀数据稍微对冲了下半岛紧张局势对市场的提振，相较于预期来说CPI并没太低，而且PPI还挺高，总体对市场影响不大。

“早上收益率下了点，物价出来后稍微回来了点。”他同时称，“所谓的影响也就是冲击下交易盘，现在配置盘基本没有，配置盘还是受到去杠杆长期的影响，交易盘也就随便折腾下。”

中国国家统计局周三公布的CPI与PPI数据均符合市场预期。其中，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，略低于路透调查预估中值1.0%。3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6%，与路透调查预估中值7.6%持平；这是PPI连续第七个月同比正增长。

朝鲜国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总统特朗普称之为“无敌舰队”。

一级市场方面，中国财政部上午招标发行的五年期固息国债，中标利率3.13%，接近此前预测均值3.12%；该期国债边际中标利率为3.18%，投标倍数为1.62倍。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0880%/4.0850%，上日尾盘为4.0925%/4.09%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.32%/3.31%，上日尾盘为3.32%/3.31%。