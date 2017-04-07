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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 12:55 BJT

中国债市：一季度银行间市场企业信用债发行规模7,896亿，同比减逾五成

    路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年
一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896
亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。
    
    同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元
，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。
    
    受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额
总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。
    
    以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)：    
        项    目         2017年一季   2016年一季      增 减
                             度           度       
 超短期融资券                 4,142        7,605         -3,463
 非公开定向债务融资工具         843        2,167         -1,324
 短期融资券                     935        2,153         -1,218
 区域集优中小企业集合票         -            -                0
 据                                                
 非金融企业资产支持票据          29          -               29
 中期票据                     1,547        3,208         -1,660
 项目收益票据                     6           10             -4
 绿色债务融资工具               200          -              200
       清算所小计             7,703       15,143         -7,440
 中债登：企业债券               193        1,918         -1,724
         总  计               7,896       17,060         -9,164
    
    以下为2017年和2016年一季度企业信用债托管增量及期末余额(金额单位：亿元):    
                              2017年一季度           2016年一季度
       项     目          托管余额    当期增加   托管余额   当期增加
 超短期融资券               14,200         -936     16,983      2,256
 非公开定向债务融资工具     21,488         -310     22,019        659
 短期融资券                  4,826       -1,196      9,826        366
 区域集优中小企业集合票          6            0         29        -27
 据                                                         
 非金融企业资产支持票据        309           11        150         -9
 中期票据                   35,565        1,254     27,488      3,208
 项目收益票据                  104            6         69         10
 绿色债务融资工具               83            3          -          0
       清算所小计           76,579       -1,168     76,563      6,463
 企业债券                   35,178         -252     32,933      1,299
 中期票据                    9,618         -726     14,309     -1,517
 集合票据                        0            0          3         -1
       中债登小计           44,796         -978     47,245       -218
         总  计            121,375       -2,147    123,809      6,245
    注：上述统计范围不包括中债登的资产支持证券。
    
    受今年地方债开启发行推动，中央国债登记结算公司3月债券托管量大幅增加4,141亿元
，期末余额为442,538亿元。上海清算所期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3月净
增5,109亿元，同业存单当月新增4,743亿元为主力。
      
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞/杨淑祯)
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