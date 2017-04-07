中国债市：一季度银行间市场企业信用债发行规模7,896亿，同比减逾五成

路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,463 非公开定向债务融资工具 843 2,167 -1,324 短期融资券 935 2,153 -1,218 区域集优中小企业集合票 - - 0 据 非金融企业资产支持票据 29 - 29 中期票据 1,547 3,208 -1,660 项目收益票据 6 10 -4 绿色债务融资工具 200 - 200 清算所小计 7,703 15,143 -7,440 中债登：企业债券 193 1,918 -1,724 总 计 7,896 17,060 -9,164 以下为2017年和2016年一季度企业信用债托管增量及期末余额(金额单位：亿元): 2017年一季度 2016年一季度 项 目 托管余额 当期增加 托管余额 当期增加 超短期融资券 14,200 -936 16,983 2,256 非公开定向债务融资工具 21,488 -310 22,019 659 短期融资券 4,826 -1,196 9,826 366 区域集优中小企业集合票 6 0 29 -27 据 非金融企业资产支持票据 309 11 150 -9 中期票据 35,565 1,254 27,488 3,208 项目收益票据 104 6 69 10 绿色债务融资工具 83 3 - 0 清算所小计 76,579 -1,168 76,563 6,463 企业债券 35,178 -252 32,933 1,299 中期票据 9,618 -726 14,309 -1,517 集合票据 0 0 3 -1 中债登小计 44,796 -978 47,245 -218 总 计 121,375 -2,147 123,809 6,245 注：上述统计范围不包括中债登的资产支持证券。 受今年地方债开启发行推动，中央国债登记结算公司3月债券托管量大幅增加4,141亿元 ，期末余额为442,538亿元。上海清算所期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3月净 增5,109亿元，同业存单当月新增4,743亿元为主力。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/杨淑祯)