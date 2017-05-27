中国债市：下周三推出银银间回购定盘利率，以提高货币政策传导效率

路透北京5月27日 - 中国货币网周六公告称，为进一步完善银行间市场基准利率体系，提高货币政策传导效率，全国银行间同业拆借中心将于下周三（31日）正式推出银银间回购定盘利率(FDR)，并于每个交易日上午11:30起对外发布。

公告并显示，该回购定盘利率包括FDR001、FDR007及FDR014三个品种，此利率是以银行间市场每天上午9:00-11:30存款类机构以利率债为质押的回购交易利率为基础编制而成的利率基准参考指标。

货币网同时公布的编制方案并称，如果当日某个银银间回购品种在9:00-11:30没有成交数据，则选用当日Shibor(上海银行间同业拆放利率)对应期限利率*365/360作为当日银银间回购定盘利率。

存款类机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行及合作银行、农村信用联社、外资银行、民营银行、村镇银行等存款类机构。

利率债包括国债、央行票据和政策性金融债。

公告还称，交易中心同时还将推出以FDR007为参考利率的利率互换交易相关服务。（完）

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