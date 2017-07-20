中国债市：加快推出三方回购等，考虑对境外机构逐步开放回购--中债登

路透上海7月20日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司总经理陈刚明周四表示，中国债市要创新机制再出发，加快引入安全和效率性更高流动性工具，推出三方回购和中央债券借贷机制，优化流动性风险管理；在债市开放方面，可考虑对境外机构先放开逆回购（融出资金），在控制杠杆的情况下放开正回购。

陈刚明在中债登举办的2017债券年会上并建议，应覆盖更多发行主体，发展项目债券、高收益债券等产品。提高债市生态友好性，支持实体经济发展。奠定和维持中国在绿色金融领域的优势地位。提高债市的统一性，推动结算基础设施整合。

他谈到，近年来，债市信用风险、流动性风险等方面的风险爆发程度加强，且往往交织，如果不能有效处理将影响债券市场长期稳定发展。当前形势下，再次要站稳脚跟，关键要夯实债市稳定的市场化基础，用好风控工具，防范和化解市场风险。

应持续完善信息披露和信用评级制度。建立法制化风险处置制度，加强监管协调，维护投资人的合法权益。不断健全债券收益率曲线，特别是国债收益率曲线，持续完善债市价格体系，以此为抓手做好市场杠杆和风险监测的相关工作。

还应持续完善担保品管理机制。稳步拓展利率、汇率、信用风险对冲工作的应用，增强市场参与主体抵抗风险的能力，提高市场发展稳定性。

陈刚明并称，伴随债券市场对外开放这一重要的阶段，中国债市需要开放升级再出发。就目前而言，中国债市对外开放的广度和深度还不够，和其他发达国家相比还有差距，再次开放需要在风险可控基础上继续升级。

交易工具升级方面，可以考虑对境外机构先放开逆回购，在控制杠杆的情况下放开正回购。在主要用于套期保值的前提下，适度放宽境外投资者风险对冲工具的使用。

入市渠道的升级，香港债券通的安排是通过金融基础设施互联互通带动市场开放的一种模式，和境外机构直接入市形成互补。目前一些金融境外基础设施表示出与境内基础设施合作的积极意愿，未来可以探索更多的中央托管机构互联渠道和互联机制。

此外自贸区债券市场也是市场开放的重要突破口，应创新自贸区债券发行机制，让境内外发行人可以在更加灵活便捷的环境当中面向全球发行债券。（完） (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)