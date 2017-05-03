中国债市：国债发行扩容支撑4月托管大增7,393亿，银行成主力--中债登

路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩 容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成 ，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各 类机构间的相对均衡状态。 商业银行中，全国性银行4月以4,440亿元居债券净增持之首；城商行增持1,389亿元， 上月为减持530亿元；农商行当月则仅增持132亿元，较上月的471亿元明显减少。 另外，4月保险和基金类机构继续增持，但规模均较上月减少，分别为274亿元和150亿 元，其中基金类项下的商业银行理财产品出现净减持202亿元。 境外机构方面，4月继续增持银行间债券，单月增持量107亿元。4月末境外机构在银行 间债市托管量为7,723亿元，其中4,238亿元为国债。 按券种来看，地方政府债托管量4月增加4,164亿元，较上月增量3,830亿元进一步上升 ；记账式国债单月托管量增加1,657亿元，上月为减少493亿元。政策性银行债当月增加522 亿元，上月为808亿元。 以下为2017年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 4月末 当月增减 当年累计增 减 合计 449,931 7,393 12,663 特殊结算成员 28,188 981 1,916 商业银行 282,445 5,932 7,844 其中：全国性商业银行 217,129 4,440 5,688 外资银行 3,260 -14 -172 城市商业银行 39,383 1,389 1,408 农村商业银行 22,391 132 910 保险机构 20,656 274 1,504 基金类 73,174 150 618 其中：商业银行理财产 8,626 -202 231 品 境外机构 7,723 107 -65 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)