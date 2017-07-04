中国债市：完善做市商和货币经纪制度等稳步推进对外开放--央行副行长

路透上海7月4日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，下一步央行将按照人民币国际化、资本项目可兑换的总体部署，稳妥推进银行间债券市场的对外开放。内容包括完善做市商和货币经纪制度；丰富利率、汇率衍生工具和加强基础设施建设等。

上海证券报引述他周一在香港参加债券通相关活动称，央行还将进一步推动完善境外机构投资者投资中国债市的政策环境。

具体来说，一是央行正在就境外评级机构在境内债市执业具体方式进行研究，推动信用评级市场对外开放；二是推动完善相关法律、会计、税收等配套政策支持，给境外发行人和投资人创造更加友好便利的投资环境；第三，加强与境外投资者的沟通交流，增强其对中国债券市场全方位的了解。

央行周一发布公告称，信用评级机构开展银行间债券市场信用评级业务，应当向交易商协会就拟开展的债券评级业务类别申请注册。

另一本地媒体中新社并援引潘功胜表示，“债券通”“北向通”上线试运行，“南向通”目前没有明确时间表，将根据“北向通”运行情况，以及市场诉求，同香港监管部门适时评估。

此外，他还指出，目前国际上主要的债券指数供应商对中国债券市场的发展和开放表现出越来越多的兴趣和关注，在国际债券指数中纳入中国债券市场，能够更好地反映全球债券市场分布的状态，也适应全球投资者配置和投资人民币资产的需求。

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一开闸，二级交易和一级市场相关新债发行开局火热。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)