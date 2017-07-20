中国债市：社会领域和农村领域产业专项债近期有望推出--发改委官员

路透上海7月20日 - 中国国家发改委财政金融司副巡视员田原周四表示，目前国家发改委在抓紧研究社会领域产业专项债券、农村领域产业专项债券等新品种，预计在近期推出。

他在2017年债券年会上并指出，近年来受国内经济下行压力等多方因素影响，债市风险逐步显现，个别地区和行业表现更加突出，但是风险总体可控。2016年以来，受美联储加息等各种因素影响，市场资金面趋紧，这种形势对债券发行和债券风险防范都带来较大压力，对企业融资产生不利影响。

此外债市偿债高峰逐渐来临，在市场流动性趋紧的情况下，将给企业还本付息带来压力。尤其是美联储处于加息周期，中国债券市场利率水平呈现比较明显的上行趋势，进一步增加企业偿债难度。

田原谈到，在风险防范和化解方面国家发改委做了大量工作。去年以来主动加强钢铁、煤炭债券风险防范和排查，做好重点区域风险防范，提前摸清企业债券底数，做好兑付通知、公告、划款等各个环节的预警和预案。

他并表示，下一步国家发改委将按照全国金融工作会议精神，在“一带一路”建设等领域积极推进金融创新，进一步加强对小微企业、三农等领域金融服务水平，不断完善债券品种体系，促进经济和金融的良性循环，健康发展。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)