中国债市：鼓励企业发绿色债务融资工具，并支持相关创新--交易商协会

路透上海3月22日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周三发布“非金融企业绿色债务融资工具业务指引”，鼓励企业注册发行绿色债务融资工具，并将为绿色债务融资工具的注册评议开辟绿色通道；同时支持企业开展绿色债务融资工具结构创新。
刊登在交易商协会网站的指引称，加强绿色债务融资工具注册服务，并对绿色债务融资工具接受注册通知书进行统一标识；鼓励养老基金、保险资金等各类资金投资绿色债务融资工具，支持在国内建立绿色投资者联盟。
绿色债务融资工具，是指境内外具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间市场发行的，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。
指引要求，企业应将绿色债务融资工具募集资金用于绿色项目的建设、运营及补充配套流动资金，或偿还绿色贷款。绿色贷款应是为绿色项目提供的银行贷款或其他金融机构借款。
此外，企业发行绿色债务融资工具应设立募集资金监管账户，由资金监管机构对募集资金的到账、存储和划付实施管理，确保募集资金用于绿色项目。
指引并称，支持企业开展绿色债务融资工具结构创新，鼓励企业发行与各类环境权益挂钩的结构性债务融资工具、以绿色项目产生的现金流为支持的绿色资产支持票据等符合国家绿色产业政策的创新产品。
中国证监会3月初也发布了“关于支持绿色债券发展的指导意见”，称证监会系统单位应当加强政策支持和引导，建立审核绿色通道，适用“即报即审”政策，提升企业发行绿色公司债券的便利性。（完）
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(发稿 边竞；审校 张喜良)