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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 15:20 BJT

中国债市：4月托管量净增1,994亿，同业存单仍是主力但环比大减--上清所

    路透上海5月10日 - 中国上海清算所最新数据显示，4月固定收益产品托管量净增1,993
.74亿元人民币，期末余额为160,854亿元。其中同业存单当月净增1,523.5亿元，占约四分
之三仍是主力，惟规模按月环比连续大减。
    
    除同业存单外，当月新增量中，中期票据和资产管理公司金融债分别为820.5亿元和315
亿元，相对较多；短融净增179亿元，一改上月减少逾500亿势头；超短期融资券和非公开定
向债务融资工具则均继续净减。
    
    受同业存单为主要支撑，上海清算所此前2月和3月托管量单月净增规模分别为7,021亿
元和5,109亿元。
    
    中央国债登记结算公司稍早数据显示，随着二季度国债发行扩容及地方债发行加速，4
月债券托管净增量达到7,393亿元，较上月净增量扩大近八成，商业银行净增持5,932亿元独
占鳌头，期末托管余额为449,931亿元。
    
    以下为2017年4月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):    
                           本月末    本月净增    本年净增      上年末
 超短期融资券               13,559       -640       -1,576      15,135 
 非公开定向债务融资工具     21,245       -243         -553      21,798 
 短期融资券                  5,005        179       -1,017       6,022 
 区域集优中小企业集合票          6        -            -             6 
 据                                                          
 信贷资产支持证券              417        -20            1         417 
 金融企业短期融资券             60        -            -22          82 
 非金融企业资产支持票据        354         45           56         298 
 资产管理公司金融债          2,220        315          300       1,920 
 中期票据                   36,385        821        2,074      34,311 
 同业存单                   80,002      1,524       17,241      62,761 
 项目收益票据                  108          5           11          98 
 绿色债务融资工具               93         10           13          80 
 政府支持机构债券            1,400        -            200       1,200 
          合计             160,854      1,994       16,727     144,127 
 外币债券(折人民币)             56        -            -            56 
    以下为4月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)：    
                                本月       本年      上年全年
 超短期融资券                    1,553      5,695       27,195 
 非公开定向债务融资工具            350      1,220        6,029 
 短期融资券                        662      1,597        6,083 
 区域集优中小企业集合票据          -          -            -   
 信贷资产支持证券                  -            6          347 
 金融企业短期融资券                 20         80        1,179 
 非金融企业资产支持票据             50         79          167 
 资产管理公司金融债                300        300          560 
 中期票据                        1,022      2,609       10,997 
 同业存单                       12,571     62,600      129,931 
 项目收益票据                        5         11           39 
 绿色债务融资工具                   10         13           80 
 政府支持机构债券                  -          200          850 
            合计                16,543     74,410      183,456 
 外币债券(折人民币)                -          -             56 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞/乔艳红)
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