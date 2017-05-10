中国债市：4月托管量净增1,994亿，同业存单仍是主力但环比大减--上清所

路透上海5月10日 - 中国上海清算所最新数据显示，4月固定收益产品托管量净增1,993 .74亿元人民币，期末余额为160,854亿元。其中同业存单当月净增1,523.5亿元，占约四分 之三仍是主力，惟规模按月环比连续大减。 除同业存单外，当月新增量中，中期票据和资产管理公司金融债分别为820.5亿元和315 亿元，相对较多；短融净增179亿元，一改上月减少逾500亿势头；超短期融资券和非公开定 向债务融资工具则均继续净减。 受同业存单为主要支撑，上海清算所此前2月和3月托管量单月净增规模分别为7,021亿 元和5,109亿元。 中央国债登记结算公司稍早数据显示，随着二季度国债发行扩容及地方债发行加速，4 月债券托管净增量达到7,393亿元，较上月净增量扩大近八成，商业银行净增持5,932亿元独 占鳌头，期末托管余额为449,931亿元。 以下为2017年4月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 本月末 本月净增 本年净增 上年末 超短期融资券 13,559 -640 -1,576 15,135 非公开定向债务融资工具 21,245 -243 -553 21,798 短期融资券 5,005 179 -1,017 6,022 区域集优中小企业集合票 6 - - 6 据 信贷资产支持证券 417 -20 1 417 金融企业短期融资券 60 - -22 82 非金融企业资产支持票据 354 45 56 298 资产管理公司金融债 2,220 315 300 1,920 中期票据 36,385 821 2,074 34,311 同业存单 80,002 1,524 17,241 62,761 项目收益票据 108 5 11 98 绿色债务融资工具 93 10 13 80 政府支持机构债券 1,400 - 200 1,200 合计 160,854 1,994 16,727 144,127 外币债券(折人民币) 56 - - 56 以下为4月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)： 本月 本年 上年全年 超短期融资券 1,553 5,695 27,195 非公开定向债务融资工具 350 1,220 6,029 短期融资券 662 1,597 6,083 区域集优中小企业集合票据 - - - 信贷资产支持证券 - 6 347 金融企业短期融资券 20 80 1,179 非金融企业资产支持票据 50 79 167 资产管理公司金融债 300 300 560 中期票据 1,022 2,609 10,997 同业存单 12,571 62,600 129,931 项目收益票据 5 11 39 绿色债务融资工具 10 13 80 政府支持机构债券 - 200 850 合计 16,543 74,410 183,456 外币债券(折人民币) - - 56 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞/乔艳红)