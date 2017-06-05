中国债市：5月托管量增6,902亿元，受地方债供给高峰支撑--中债登

路透上海6月5日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，5月债券托管净增量较上月略降，不过在地方债供给持续高涨支撑下，当月仍达到6,902亿元人民币(按债券口径统计)，期末托管余额为456,832亿元。分机构看，商业银行净增持4,656亿元，占总量比超过三分之二。 此外5月各主要机构中，保险和基金类机构持续增持，特别是后者当月托管量净增703亿元，环比增量明显，其中基金类项下的商业银行理财产品当月规模增加208亿元，扭转上月的下降局面。 境外机构方面，5月托管量小幅增加23亿元，其中当月国债净增51亿元，月末境外机构在银行间债市托管量为7,746亿元，其中4,289亿元为国债。 按券种来看，地方政府债5月托管增量5,485亿元，较上月的4,164亿元增逾三成；记账式国债单月净增932亿元。政策性银行债托管量当月仅小幅增加145亿元，上月则为522亿元。 以下为2017年5月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 5月末 当月增减 当年累计增 减 合计 456,819 6,901 19,562 特殊结算成员 29,371 1,183 3,099 商业银行 287,101 4,656 12,501 其中：全国性商业银行 220,395 3,266 8,954 外资银行 3,408 148 -24 城市商业银行 40,204 821 2,230 农村商业银行 22,819 428 1,338 保险机构 20,972 316 1,820 基金类 73,877 703 1,321 其中：商业银行理财产 8,834 208 439 品 境外机构 7,746 23 -42 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 边竞/李宏薇; 审校 张喜良)