中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部

路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
新华社周四晚间援引上述委员会发布的中国农业展望报告（2017-2026）预计，2017年中国农业结构将以市场为导向持续优化调整，绿色优质农产品供给有望继续增加，农产品供需结构性矛盾将得以缓解。
其中，玉米种植面积将调减1,000万亩以上，大豆种植面积将增加900万亩。农产品消费总量则将继续刚性增长，玉米加工消费增长超过10%。
报告还预计，未来10年，中国农业供给侧结构性改革将取得明显成效，农产品供需结构性矛盾逐步化解，大豆生产将恢复至历史高位，使进口增速得以放缓。
与此同时，农产品消费将持续增长，消费结构也将加快升级。由于农业劳动生产率、资源利用率和单产水平将显着提高，农业国际竞争力有望增强。
中国国务院本月稍早称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
去年受到播种面积减少和单产下降等因素影响，中国全国粮食总产量为61,623.9万吨（12,324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104亿斤），减少0.8%，这是中国粮食产量在“十二连增”后去年首次回落，农业部长韩长赋随后表示，这是主动调整的结果，在意料之中；粮食产量根据当期的供求关系适当有一些增减，这是正常的，也会成为一种常态。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)