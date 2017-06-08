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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 12:54 BJT

中国农业：5月大豆进口量较上年同期大增25%至纪录高位--海关

路透北京6月8日 - 周四公布的海关数据显示，中国5月大豆进口量较上年同期增长25%，至纪录最高位，因此前购买的大豆曾积压未出货，5月运抵中国。

中国海关总署公布的数据，5月中国大豆进口量为959万吨；这是至少2010年以来最高进口量。

数据显示，今年5月进口量高于上年同期的766万吨，也较4月进口的802万吨高出19.6%。

分析师称，进口升幅与市场预估相符。进口大增可能将对本已较低的压榨利润率带来更多压力。

中国5月植物油进口量为42万吨，较前月下降25%。(完) (编译 于春红; 审校 张荻)
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