中国反腐：华润集团原董事长宋林因贪污受贿一审被判有期徒刑14年--央视

路透北京6月1日 - 中国中央电视台周四报导，华润（集团）有限公司原党委书记、董事长宋林因贪污、受贿罪一审被判有期徒刑14年，并处罚金人民币400万元。

央视新闻客户端援引广州市中级法院公开宣判称，对宋林以贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金150万元，以受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金250万元，决定执行有期徒刑14年，并处罚金400万元；贪污所得财物返还华润集团，受贿所得财物予以没收，上缴国库。

广州中级法院经审理查明：2004年至2013年，宋林利用担任华润创业有限公司总经理、华润万家有限公司董事长、华润集团总经理、董事长等职务上的便利，以领取华润创业有限公司认股权、在下属公司报销个人费用等方式，侵吞公共财物共计折合人民币974.075万元。

2005年至2012年，宋林利用担任华润集团总经理、董事长职务上的便利，为他人在项目合作、投资入股、职务调整等事项上谋取利益，非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币2,332.3489万元。

广州中级法院认为，宋林身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成贪污罪、受贿罪，依法应当数罪并罚。

宋林归案后如实供述罪行，主动交待了办案机关未掌握的大部分贪污、受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，依法可以从轻处罚。

因涉嫌严重违纪违法，宋林于2014年4月接受组织调查。