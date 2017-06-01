中国反腐：华润集团原董事长宋林因贪污受贿一审被判有期徒刑14年--央视

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月1日 - 中国中央电视台周四报导，华润（集团）有限公司原党委书记、董事长宋林因贪污、受贿罪一审被判有期徒刑14年，并处罚金人民币400万元。
央视新闻客户端援引广州市中级法院公开宣判称，对宋林以贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金150万元，以受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金250万元，决定执行有期徒刑14年，并处罚金400万元；贪污所得财物返还华润集团，受贿所得财物予以没收，上缴国库。
广州中级法院经审理查明：2004年至2013年，宋林利用担任华润创业有限公司总经理、华润万家有限公司董事长、华润集团总经理、董事长等职务上的便利，以领取华润创业有限公司认股权、在下属公司报销个人费用等方式，侵吞公共财物共计折合人民币974.075万元。
2005年至2012年，宋林利用担任华润集团总经理、董事长职务上的便利，为他人在项目合作、投资入股、职务调整等事项上谋取利益，非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币2,332.3489万元。
广州中级法院认为，宋林身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成贪污罪、受贿罪，依法应当数罪并罚。
宋林归案后如实供述罪行，主动交待了办案机关未掌握的大部分贪污、受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，依法可以从轻处罚。
因涉嫌严重违纪违法，宋林于2014年4月接受组织调查。
华润集团是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团。据华润官网介绍，集团核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、水泥、燃气、医药、金融等。2016年实现营业额4,927亿元，同比增长6.1%；利润总额480亿元，同比增长9.2%。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为