中国反腐：广东省原副省长刘志庚因受贿罪判处无期徒刑--新华

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月1日 - 中国南宁铁路运输中级法院公开宣判广东省人民政府原副省长刘志庚受贿一案，对被告人刘志庚以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿所得财物予以追缴，上缴国库。
新华社周四报导，经审理查明：1993年至2012年，被告人刘志庚利用担任广东省深圳市龙岗区人民政府区长、中共深圳市龙岗区委书记、东莞市人民政府市长、中共东莞市委书记等职务上的便利，为他人在股权收购、土地置换、银行贷款等事项上谋取利益，直接或者通过特定关系人非法收受相关单位和个人给予的财物共计折合9,817万元人民币。
黑龙江省大庆市中级人民法院公开宣判辽宁省人大常委会原副主任王阳受贿、破坏选举一案，对被告人王阳以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产300万元，以破坏选举罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处没收个人财产300万元；对王阳受贿所得赃款赃物及其孳息予以追缴，用于破坏选举犯罪的财物予以没收，上缴国库。
河北张家口中院周三公开宣判，中国国家统计局原局长王保安因受贿1.53亿余元被判无期。广东珠海中院亦在同日公开宣判浙江省人民政府原党组成员、宁波市人民政府原市长卢子跃受贿案，对卢子跃以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；追缴受贿孳息。卢子跃收受财物1.48亿元。
同日还有湖北省荆州市中级人民法院公开宣判中共河南省委原常委、洛阳市委原书记陈雪枫受贿、贪污、国有公司人员滥用职权一案，对被告人陈雪枫以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为