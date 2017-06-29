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中国商品：期货拉动现货铁矿石价格上涨，买家匆忙买入船货
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2017年6月29日 / 早上7点35分 / 2 天前

中国商品：期货拉动现货铁矿石价格上涨，买家匆忙买入船货

1 分钟阅读

路透马尼拉6月29日 - 贸易商和中国钢铁生产商本周急忙买入铁矿石船货，因价格从一年低点反弹。不过部分市场参与者怀疑，这股由期货推动的涨势是否能持续。

交易员称，周三中国和新加坡的主要铁矿石现货交易平台总成交量突破100万吨，创下今年以来最高，因为铁矿石价格突破每吨60美元，创下五周高点。

现货铁矿石上涨主要是受中国铁矿石期货上涨的拉动，因为投资人重新买入铁矿石。交易员称，钢铁价格走强也帮助恢复对铁矿石的兴趣。

“钢厂买入是因为他们在满负荷进行生产，需要铁矿石；交易员建立部位是因为他们认为近期铁矿石价格将继续上涨，”一名上海交易员表示。

中国今年加强基础建设支出，刺激了建筑用钢材需求，钢铁生产商获利水涨船高，也激励钢厂买进更多铁矿石。

中国的北京铁矿石交易中心(COREX)发言人Lin Zhi Tong指出，COREX平台周三成交量达到730,000吨，为今年以来最高。

新加坡的铁矿石交易平台globalORE表示，该平台周三成交量达到450,000吨，同样创下今年以来单日最高纪录。

大连商品交易所铁矿石期货周四延续持续一周的涨势，一度劲升6%触及五周高位每吨484.50元人民币(72美元)。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 刘秀红/张若琪)

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