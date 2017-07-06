中国国企：国家电投今年利润总额料达80亿元，资产负债率控制在82%以下

路透北京7月6日 - 中国大型发电集团--国家电力投资集团公司周四表示，展望2017年，营业收入将达到1,855亿元人民币，利润总额80亿元，资产负债率控制在82%以下。同时今年该公司电力新开工规模料达到1,272万千瓦，其中核能等清洁能源占67.4%。

国家电投并称，将积极应对复杂经济形势和行业变局，推动经营业绩逆势而上，持续为企业注入改革创新基因，同时将继续做好社会责任管理，大力推进阳光企业和诚信合规建设，更加注重发展成果与社会共享。

“国家电投将更加注重清洁低碳安全发展，电源结构持续优化，积极参与“一带一路”建设，海外“落子布局”精准有序。”国家电投董事长王炳华说。

在核电产业方面，国家电投将加快扩大规模，加快核电项目开发和建设，并将坚持核电技术引领，加大新一代核电技术的研发，为引领下一轮核电的升级换代打牢技术基础。

同时通过具有自主知识产权的先进核电技术输出，带动工程、设备、材料、技术服务乃至技术标准、管理理念等“走出去”。积极推动中国核电技术提升和设备制造国产化，提升中国核电全产业链能力，引领三代核电自主化发展和产业升级。

国家电投预计，今年公司发电量达4,263亿千瓦时。

在光伏产业方面，国家电投将加强技术创新和新技术应用，继续保持技术领先优势，以太阳能发电技术进步和平价上网为目标，重点解决与光伏发电和建设运行相关关键技术难题，建立完整的光伏技术标准体系。

国家电投并将积极探索项目模式创新，按照大基地开发与分布式开发相结合的原则，不断探索“多能互补”的开发模式，克服土地和资源紧缺的障碍，加快推进屋顶分布式光伏和综合利用工程，提高土地的综合利用率和电量消纳率。

资料显示，国家电投2016年实现利润总额132.12亿元，资产总额达8761亿元；全年实现发电量3,969.34亿千瓦时。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)