中国基金：中民投在香港发起成立150亿美元一带一路基金，逾10间机构参与

路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。

中民投总裁高级助理、中民投香港执行主席兼总裁蔡志坚周五向记者表示，基金目前仍在筹建阶段，正在与各普通合伙人或潜在合伙人就合作细节进行深入讨论，预期很快可以正式成立并投入运作。

“这将是一支在全球具有影响力的投资基金，资金来源包括私营企业和家族办公室，希望实现战略共赢，并以新经济和新兴行业为主要投资标的。”他说。

目前基金的普通合伙人有10多间机构，除了中民投及旗下中民金融、尚乘集团之外，还包括私募股权公司松柏（BlackPine）、中泰国际、丝路国际、农银国际、建银国际、越南Indochina、韩国未来资产、日本欧力士（ORIX）、以色列Cukierman、新鸿基金融等等。

该支“亚洲机构投资者联合海外投资基金”建基于中民投发起的“亚洲机构投资者联盟”，联盟覆盖不同国家和地方领先的金融机构、主权基金等机构投资者。

松柏资产管理（香港）有限公司合伙人诸承誉表示，该公司以前主要投资于传统经济项目如地产、食品，现在则专注于新经济，包括数年前投资于中国平安旗下陆金所，也希望参与“一带一路”策略，尤其是海上丝绸之路相关项目。

“我们看到中国成功的，像蚂蚁金服，10年后可能在这些国家出现。”他说，一个成功的项目不是单靠发明一个好技术，还需要市场推广、品牌策略的配合，因此与中民投如何把项目做好，十分重要。