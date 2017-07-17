中国基金：公募基金可为养老金管理发挥重要作用--基金业协会高层

路透上海7月17日 - 中国证券投资基金业协会副秘书长郑富仕上周六表示，公募基金行业可以而且必须为养老金管理发挥重要作用，希望公募基金能在企业年金及未来的个人养老金帐户的投资管理方面做好投资决策和产品服务。

他在出席中国养老金融50人论坛时指出，希望基金行业发挥受托人传统，做好养老金的投资管理；希望随着企业年金业务产品化的发展到一定程度后，个人能够自主选择产品，公募基金能够作为受托管理人，为用人单位和参与人做好资产配置和投资决策；希望中国第三支柱个人养老金账户制度能够尽快建立起来，公募基金能够给大家提供好的产品和服务。

境内养老金的管理，主要包括受托管理、投资管理、托管和账户管理。目前基金行业在境内的养老金管理中，主要担任投资管理人，而公募基金行业引入了双受托人的结构，基金管理人和托管人都是受托人。

郑富仕说，全球养老金体系经历从国家承担到国家、雇主、个人责任共担的过程，养老金的管理也体现出从单一计划到多个产品、从集中决策到个人具有自主选择权、自主决策的变化。从动态发展过程看，受托人义务是贯穿始终的精神内核，专业化的养老金投资管理日益重要。

汇添富基金管理公司董事长李文亦表示，养老金关系到每一位公民的切身利益，也关系到国家社会的安全稳定，同时又是体量巨大、长期稳定的资金，追求符合生命周期需求，且长期稳健的收益，是养老金投资管理的根本目标。管理好养老金是公募基金行业的社会责任和历史使命。

作为储备养老金的全国社会保障基金理事会，已选择多家公募基金作为其投资管理人。去年12月，21家管理机构被选定为国内首批基本养老保险基金证券投资管理机构，包括14家基金管理公司、6家保险资产管理机构和一家券商。（完）