中国基金：同一私募基金管理人不可兼营多类型私募基金管理业务--协会

路透上海3月31日 - 中国基金业协会官方微信周五指出，为进一步落实私募基金管理人专业化管理原则，切实建立有效机制以防范可能出现的利益输送和利益冲突，同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务。
基金业协会在私募基金登记备案相关问题解答中指出，私募基金管理人在申请登记时，应当在“私募证券投资基金管理人”、“私募股权、创业投资基金管理人”等机构类型，以及与机构类型关联对应的业务类型中，仅选择一类机构类型及业务类型进行登记。
私募基金管理人只可备案与本机构已登记业务类型相符的私募基金，不可管理与本机构已登记业务类型不符的私募基金。若私募基金管理机构确有经营多类私募基金管理业务的实际、长期展业需要，可设立在人员团队、业务系统、内控制度等方面满足专业化管理要求的独立经营主体，分别申请登记成为不同类型的管理人。
截至目前，已有2,198家私募基金管理人通过基金业协会的资产管理业务综合管理平台，遵循专业化管理原则，完成登记备案。
若已登记多类业务类型的私募基金管理人，应当依照协会相关后续安排，进行专业化管理事项的整改，仅选择一类业务类型作为展业范围，确认自身机构类型。若管理人存量私募基金与新确定的业务类型不符的，到期前仍可继续投资运作，但不得在基金合同到期前开放申购或增加募集规模，基金合同到期后应予以清盘或清算，不得续期。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)