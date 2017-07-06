中国基金：在信息规范透明基础上推动解决“三类股东”问题--协会会长

路透北京7月6日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，基金业协会对“三类股东”问题已提出解决思路，证监会正积极研究，并已在个案上取得成功突破；协会将从登记备案开始，严格按要求规范私募基金运作管理，保证机构产品信息规范透明、真实有效，在此基础上推动问题妥善解决。

一直以来，对拟上市企业监管层一般要求清退契约型私募基金、资产管理计划和信托计划三类股东，主要原因是这三类金融产品背后有许多股东，容易滋生股份代持、关联方隐藏持股、规避限售、短线交易甚至利益输送等问题。

洪磊在创业投资及早期投资百人论坛上称，新股发行IPO对拟上市公司股权清晰、稳定性有严格要求。私募产品接受规范监管的时间较短，各类产品真实形态复杂，各种问题多有出现。如果违背基金法的诸多做法得不到规范，自然也很难享有法律提供的支持和保护。 “积极推动创投企业与天使投资个人税收试点等行业优惠政策顺利落地，打通私募产品发行上市条件，配合国有创投机构与创投引导基金享受国有股转持豁免。”他说。

他并指出，要积极推动创投企业与天使投资个人税收试点等行业优惠政策顺利落地，打通私募产品发行上市条件，配合国有创投机构与创投引导基金享受国有股转持豁免。

他还透露，协会正在积极研究私募证券类会员机构经营的稳定性、专业性、合规性、信披度等四类12项指标，探索私募会员机构积累个体信用的标准，将其逐步推广到整个行业，全面落实信用档案与信用管理。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)