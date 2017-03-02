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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 09:48 BJT

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载

路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。　　

报导称，该基金将积极发挥产业基金资金集聚功能，持续为能源及基础设施相关行业提供综合金融解决方案。　　

该基金由中国核工业建设集团公司发起，中国核工业建设集团资本控股有限公司、国开金融有限责任公司、航天投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司、农银国际企业管理有限公司共同出资设立。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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