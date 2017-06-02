中国基金：深交所完善小规模基金终止上市规定，加强特殊基金适当性管理

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月2日 - 中国深圳证券交易所周五表示，拟完善基金上市和终止上市审核程序，完善小规模基金终止上市相关安排，设置基金终止上市观察期，基金不再具备上市条件且相关情形在观察期内未消除的，基金进入终止上市程序，并将加强对特殊基金的投资者保护和适当性管理。
深交所网站刊登的证券投资基金上市规则征求意见稿称，拟引入上市委员会审议机制，由该所上市委员会对基金上市申请和终止上市事宜作出独立的专业判断并形成审核意见，并要求基金管理人就基金可能或触发终止上市事宜及时进行信息披露和风险提示。
“为加强分级基金监管，防范分级基金市场风险，对分级基金设置更严格的终止上市条件。”深交所称，“增加‘基金规模低于5,000万份’作为分级基金终止上市的触发情形，并对分级基金触发终止上市情形后预留十个交易日的观察期。”
深交所提出，为保护基金持有人权益，要求基金管理人在基金进入终止上市程序后规定期限内采取基金转型或清盘等终止上市实施方案，并要求基金管理人和该所会员在基金可能或已经触发终止上市条件后加强风险提示。
深交所拟规定结构复杂、风险较高基金上市时应当有符合该所规定的投资者适当性安排。进一步明确对违规基金信息披露义务人及其信息披露负责人可采取的监管措施；取消常规业务例行停牌，简化基金上市申请材料。（完）
浏览详情，请点击深交所网站 here
here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为