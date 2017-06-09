中国基金：达晨创投称减持新政对其影响偏中性，拟寻找价值投资者接盘

路透上海6月9日 - 中国大型本土创投公司--达晨创投执行合伙人、总裁肖冰周五表示，中国证监会近日出台的A股减持新政，将会延缓风投资本的退出进度，但若所投资的项目足够优秀，延后退出反而会带来更丰厚的回报，因此新政对达晨而言，影响偏中性。

他在参与诺亚财富私募股权论坛间隙对记者表示，达晨已开始与一些价值投资者接洽，探讨以大宗交易或协议转让形式接手达晨拟退出的上市公司股权；专注于二级市场中长线投资的私募基金亦是一个理想的接盘方。

“好的公司上市后还会继续成长，10倍20倍都有可能，...伟大的公司，永远不卖才好。”他表示。

不过风投资本始终存在项目退出的需求。他说，公司已考虑寻求一些长线投资者来接盘，“我们与一些价值投资者沟通过，他们都很感兴趣，因为项目都不错。”

中国证监会此前发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排等，例如对于持股5%以上的大股东，三个月内减持额不得超过总股本1%；若以协议转让等方式减持股份的，受让方在持股满六个月后也需遵守这一规定。

肖冰认为，延缓退出会对项目的投资回报率（IRR）有影响，毕竟资金是有时间价值。这将迫使风投资本更为关注所投资的项目的质量，对项目投资始终保持一种长线心态。当然，这对近年来市场上相当热络的PRE-IPO私募基金是一个较大的打击。

达晨创投的退出渠道主要是国内A股市场。据公司网站介绍，公司已投资企业397家，成功退出100家，其中66家企业上市，34家企业通过企业并购或回购退出。

仅今年前五个月，达晨创投已有13家被投资企业实现在A股市场上市，已超越2015年，成为自2000年公司成立以来投资项目上市最多的一年。2015年达晨创投曾有12个投资项目实现上市。

成立于2000年的达晨创投聚焦于TMT、消费服务、医疗健康、节能环保领域以及军工、智能制造、机器人等特色细分行业。达晨创投目前共管理18期基金，管理基金总规模200亿元人民币。（完）