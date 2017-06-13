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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 10:46 BJT

中国外交：中国和巴拿马签署建交公报，相互承认并建立大使级外交关系

路透北京6月13日 - 中国外交部长王毅同巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛周二在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

新华社报导称，巴拿马共和国政府即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。中华人民共和国政府对巴拿马共和国政府的上述立场表示赞赏。

根据公报，两国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。巴拿马共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。

台湾外交部宣布即日起与巴拿马断交。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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