中国外交：将继续协调巴方尽快核实两名在巴基斯坦被绑架中国公民情况--外交部发言人

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月14日 - 中国外交部发言人陆慷周二晚间答记者问时说，中方对两名在巴基斯坦被绑架的中国公民可能已遇害的消息一直高度关切，目前巴方尚未向中方最终确认上述消息。中方将继续协调巴方尽最大努力尽快核实有关情况。
新华社报导援引陆慷的话称，中方坚决反对并强烈谴责一切形式的恐怖主义和针对平民的极端暴力行径，支持巴方打击恐怖势力、维护国内安全稳定的努力。中方将同国际社会进一步加强反恐合作，维护世界与地区的和平与安宁。
“此次绑架事件发生后，中巴双方始终保持密切沟通协调。我们对巴方为解救人质所采取的积极行动表示认可，对巴方承诺继续采取有力措施保护在巴中国公民和机构的安全表示赞赏。”陆慷称。
他表示，中方高度重视保护海外中国公民的安全与合法权益，愿就此与有关国家加强交流与合作。同时中国一贯要求中国公民赴其他国家时要严格遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，提高风险防范意识。对于有关中国公民涉嫌在巴基斯坦非法传教的报道，中国将配合巴政府依法开展调查。
中国外交部发言人华春莹上周五在例行记者会上表示，巴基斯坦方面告知中国当局，上月在巴基斯坦俾路支遭绑架的两名中国教师可能已经死亡。（完） (发稿 沈燕; 审校 吴云凌)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为