中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家

路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值

中新网周五援引对他的专访并称，央行12日重启中期借贷便利(MLF)操作，属于正常操作范畴，市场没有必要过度解读；2017年货币政策总体来说是会比较紧的。

“我不认为汇率会大幅贬值，我反而认为可能会升值。因为目前中国的经济基本面比较好，而且供给侧改革也有成绩，”盛松成称，尽管监管趋严利率上行，但是人民币汇率近期走势平稳。

而且“保汇率”和“保外储”两者并不冲突。他指出，任何东西都是有成本的，外汇储备一点都不降来维持汇率稳定，这是做不到的；如果只想着保储备，而任由汇率下降，很可能储备与汇率都保不住。

“实际上，目前我们是以比较小的成本维持汇率稳定。”他称，“实践已初步证明，最近一两年来，中国汇率调控的总体思路和政策措施是成功的，既维持了汇率的基本稳定，也未使外汇储备过度减少。”

**重启MLF属于正常操作**

中国央行周五如预期进行了MLF（中期借贷便利）操作，且续做规模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为充足。

但这同时也激发了市场对于央行维稳的猜想。对此，盛松成指出，此次操作属于央行正常操作。

“在流动性偏紧的情况下，央行从反方向操作缓和一下，这是很正常的，也是很适当的，没有必要过多解读。”他称，“货币政策都是走一步看一步的，如果太紧了，总要放一放。”

盛松成并称，货币政策不仅要考虑稳增长，也需要考虑汇率变动、通货膨胀、股市、楼市等方面。另外中央经济工作会议还提到把防控金融风险放到更加重要的位置，这需要控制货币供应量。而银行间市场利率上行，存贷款基准利率没有变动，这样对实体经济影响比较小，但是又可以挤掉金融泡沫。