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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 16:20 BJT

中国外汇：去年末对外证券投资资产3,596亿美元，较2015年末增28%--外管局

路透北京5月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2016年12月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,596美元，较2015年末大增788亿美元或28%。其中，股权类投资2,057亿美元，债券类投资1,540亿美元。

外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,257亿美元、922亿美元、218亿美元、180亿美元和145亿美元。

中国国家外汇管理局此前公布，2016年6月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,120亿美元，其中股权类投资1,867亿美元，债券类投资1,254亿美元；2015年末为2,808亿美元，其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/c039b98041565b449f889f54b8dd0b28 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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