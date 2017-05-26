版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 16:05 BJT

中国外汇：外汇期权冲销启动，首轮终止金额逾40亿美元--外汇交易中心

路透上海5月26日 - 中国外汇交易中心周五称，该中心当天成功举行中国银行间市场首轮外汇期权冲销，提前终止期权合约114笔，共计40.63亿美元。目前交易中心冲销业务已覆盖利率互换、外汇掉期、外汇期权等本外币衍生品。

刊登在外汇交易中心网站的新闻稿并称，这是中国银行间市场首次开展期权类衍生品冲销业务，对完善市场设施建设、降低市场整体信用风险具有重要意义。

新闻稿显示，本轮外汇期权冲销共13家机构参与，分别为：中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、平安银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、花旗银行、汇丰银行、星展银行。（完）

更多细节，请点选中国外汇交易中心网站(here) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐