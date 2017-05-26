中国外汇：外汇期权冲销启动，首轮终止金额逾40亿美元--外汇交易中心

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月26日 - 中国外汇交易中心周五称，该中心当天成功举行中国银行间市场首轮外汇期权冲销，提前终止期权合约114笔，共计40.63亿美元。目前交易中心冲销业务已覆盖利率互换、外汇掉期、外汇期权等本外币衍生品。
刊登在外汇交易中心网站的新闻稿并称，这是中国银行间市场首次开展期权类衍生品冲销业务，对完善市场设施建设、降低市场整体信用风险具有重要意义。
新闻稿显示，本轮外汇期权冲销共13家机构参与，分别为：中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、平安银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、花旗银行、汇丰银行、星展银行。（完）
更多细节，请点选中国外汇交易中心网站(here) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为