中国外汇：应加强跨境资本流动管理，理好便利化与防风险关系--外管局官员

路透北京7月17日 - 中国外管局副局长杨国中近日撰文称，中国应认真吸取拉美债务危机和亚洲金融危机的经验教训，进一步加强跨境资本流动管理，维护国家金融安全；同时处理好便利化与防风险关系，巩固中国跨境资本流出入均衡发展的基础；并进一步深化人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。

这篇刊登在《中国外汇》杂志的文章并建议，中国还应坚持积极的财政政策和稳健中性的货币政策，确保宏观经济政策和经济运行的稳定；同时放眼全球，积极参与全球金融治理，提高国际话语权。

“人民币汇率波动和跨境资本流动形势，主要取决于国内基本面。”文章称，“维护国际收支平衡这一政策目标，需要上下游部门审时度势、协同配合。”

文章并建议，当前应推动既有利于长远改革开放、又有利于近期收支平衡的扩流入措施。扩大金融市场双向开放，进一步优化境内债券市场对外开放相关政策，继续推动中国债券市场纳入国际指数，落实与香港“债券通”等基础设施互联互通后续各项工作。

同时，积极引导市场主体对外合理投资，支持符合“一带一路”等国家战略规划和能够促进国内产业结构升级、技术进步为目的的跨境并购。坚持在真实性合规性基础上，满足市场主体合理用汇需求。严厉打击违法违规外汇流出，不断提升外汇管理事中事后监管能力，更好兼顾便利化与防风险的双重目标。

文章并称，应充分发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，增强人民币汇率弹性，适时扩大人民币兑美元汇率双向浮动区间。加快培育汇率形成机制改革的配套体系，继续拓展国内外汇市场的广度和深度。完善外汇市场的资源配置、价格发现和避险功能，夯实国际收支调节的市场基础。

**跨境资本持续快速流出会带来风险**

杨国中并分析指出，跨境资本持续快速流出容易导致国际收支失衡，加大了经济金融平稳运行风险。

首先是跨境资本短期大幅波动风险。在不确定因素较多的情况下，如果出现严重超出市场预期的事件，可能引发境内主体集中购付汇，需要防范跨境资本短期波动影响市场信心，并演变为持续大规模流出。

2015年底2016年初中国外汇市场经历了一轮高强度的波动。这种剧烈变化的形势以及预期，一定程度上引发了市场主体的恐慌，也引起了国内外媒体与公众的广泛关注。在这种情况下，容易造成“人民币贬值预期增强-资本加速流出-外汇储备下降-贬值预期进一步强化”的负向循环，很可能会加大宏观经济金融运行风险，严重影响境内主体生产经营。

同时，也可能引发跨市场联动风险。资本外流与人民币贬值之间可能相互作用和影响，而汇市、股市、楼市等也容易通过信心和资金流动等渠道相互联系与传导。2016年初，国内股票市场出现一轮下跌，同时人民币对美元贬值也有所加快，就增加了市场上的担忧情绪，最终随着股市、汇市逐步企稳而有所消散。

跨境资本持续快速流出也会对国内流动性管理产生影响。近一段时期，央行外汇占款大幅下降，使得这一基础货币投放方式无法满足市场对流动性的需求。虽然央行通过降息、降准以及SLF、MLF、PSL等综合措施维持了银行体系流动性，市场利率总体平稳，但这种操作在外汇持续流出的情况下也会受到更多限制。同时，保持国内经济平稳增长、降低企业融资成本，将不得不考虑境内外利差对资本流动的影响。

另外，对部分经营状况较差的借债企业不利。外债风险总体可控不代表每一家企业都没有资金偿付困难，部分企业如果经营恶化、资金链紧张与外部融资较高叠加，也会出现违约问题，情况严重的甚至引起市场连锁反应。

此外，跨境资金快速流出也加大了跨境资本流动管理难度。在中国深化改革、扩大开放的前提下，面对跨境资本流出压力时，促进贸易投资便利化与防范跨境资本流动风险成为同等重要的政策目标，相关力度的把握和平衡十分关键，难度也较大。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)