中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长

路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。

他在当代金融家杂志2017年5月刊上的署名文章指出，中国外汇管理政策的制定和执行基于支持和推动金融市场双向开放，并坚持防范跨境资本流动风险这两大原则，“打开的窗户”不会关上，但要构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系。

“‘打开的窗户’不会再关上。中国外汇管理不会走回头路，不会再走到资本管制的老路上。”潘功胜在文章中称。

他并指出，资本项目开放进程应与经济发展阶段、金融市场状况、金融稳定性相适应。在不同时期，要充分考虑内外部多重因素，找准资本项目开放的重点、节奏、步骤等。

下一步，要继续稳步推进人民币汇率形成机制改革，不断提高汇率政策的规则性、透明性，引导市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平下的基本稳定。同时，根据外汇市场供求关系的变化，进一步增强汇率弹性，保持汇率在调节国际收支平衡中的功能。

中国跨境资本流动有两个值得关注的变化，市场整体对外资产快速增长而对外债务减少，不过当前跨境资金刘出入正趋向均衡，未来跨境收支具有良好的稳健基础。

对于外汇储备，他指出，一个国家持有多少外汇储备算是合理的水平？国际、国内没有统一标准，需要综合考虑一国的宏观经济条件、经济开放程度、利用外资和国际融资的能力以及经济金融体系的成熟程度等。无论是以传统的指标衡量，还是以IMF经济学家提出的综合指标衡量，中国外汇储备都是充足的。

他强调，中国无意通过货币贬值提升竞争力，既没有这样的意愿，也没有这样的需要。中国努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间求得平衡的做法，对国际社会是有利的，有效避免了人民币汇率无序调整的负面溢出效应和主要货币的竞争性贬值。