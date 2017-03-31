中国外管局报告：制造和批发零售业贸易信贷规模居前，大企业关联交易多

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，去年发布新版贸易信贷调查制度的调查企业对象改为规模以上企业。

从样本企业情况看，制造业和批发零售业位居贸易信贷规模前两位，外商投资企业利用贸易信贷融通资金，规避汇率风险甚至主动开展财务运作获取收益的意识高于内资企业。大型企业运用贸易信贷的能力较强，关联交易情况比较突出。

以下为该篇题为《不同类型企业贸易信贷工具运用存在差异》专栏的全文：

2016年8月，新版《贸易信贷调查制度》正式实施，样本企业首次报送7月数据。与旧制度相比，调查企业由分层抽样改为规模以上企业调查，统计口径调整为依照企业会计账，填报全口径贸易应收应付，不再按照权责区分银行融资或者企业信贷。

从样本企业情况看，不同类型的样本企业对贸易信贷工具的运用存在差异。制造业和批发零售业位居贸易信贷规模前两位，个别行业贸易信贷具有明显特征。

制造业和批发零售业企业在应收、应付、预收、预付中的合计占比分别为95%、93%、84%和66%，是贸易信贷最主要的运用者，其中又以电子设备制造业规模最大（应收和应付占比均超过50%）。运输设备制造业和航空运输业较为特殊，分别在出口预收和进口预付中的占比（23%和32%）远高于其在出口和进口中占比（2%和1%）。

外商投资企业利用贸易信贷融通资金，规避汇率风险甚至主动开展财务运作获取收益的意识高于内资企业。一是出口应收和进口预付中分别有57%和43%来自于外资企业，低于外资企业在出口和进口中的占比（60%和52%），但从月度数据看，外资企业在出口应收中的比例由7月的52%升至11月的57%，是出口应收规模增长的主要来源。二是进口应付中62%来自于外资企业，高于外资企业在进口中的占比10个百分点。

根据2016年7-11月贸易信贷调查结果得出，贸易信贷数据为样本企业报送的全口径贸易信贷数据，即包含企业信用的贸易信贷和银行贸易融资。企业在汇率及利率等环境变化下，利用跨境资金调度的天然优势开展财务运作，对贸易信贷资产工具尤其是应收的运用明显增加，通过资金滞留境外获取收益。

大型企业运用贸易信贷的能力较强，预收预付的集中度高于应收应付。一是前10和前100家样本企业的应收、预收、应付和预付占全部样本企业的比例均远高于其出口和进口规模占比。二是出口预收和进口预付集中度更高，前100家样本企业占比高达75%和96%（对应出口和进口占比仅为6%和12%）。三是出口应收和进口应付排名前100家的样本企业中分别有61和46家来自电子设备制造业。

出口应收和进口应付中近六成为对关联企业的贸易信贷，大型企业、外资企业、制造业企业与关联企业的应收应付往来较多。一是出口应收和进口应付中分别有57%和55%来自关联企业，而出口预收和进口预付中关联企业占比仅为10%和16%，关联企业之间通过应收应付来融通资金较为常见。

二是大型企业关联交易情况比较突出，出口应收和进口应付排名前10家企业的与关联企业之间的余额占比分别为81%和82%。

三是外资企业的应收、应付款较多从境外母公司或关联企业处获得，占比分别为79%和68%。