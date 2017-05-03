中国外管局报告：完善银行执行外汇规定考核，提升外汇管理有效性

路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断完善考核制度、改进工作流程，银行考核工作公平性与受重视程度进一步提高。并建立银行考核指标动态调整机制。及时根据外汇形势变化，对考核内容进行灵活调整，提高指标适用性。
以下为外管局专栏《完善银行考核，提升管理有效性》全文：
银行执行外汇管理规定情况考核工作（以下简称银行考核）自2008 年实施以来，在促进银行依法合规经营，提升外汇管理有效性等方面发挥了重要作用。近年来，国家外汇管理局不断完善考核制度、改进工作流程，银行考核工作公平性与受重视程度进一步提高。
完善银行考核办法，突出实效性。一是完善考核项目结构。适应外汇管理改革日益注重监测分析与事后监管的趋势，提高数据质量考核权重。二是强化内控管理考核。同时将总、分行纳入内控完备性考核范畴，以促进由上到下、层层推进的实施与监督。三是健全激励约束机制。细化考核评级，扩大考核结果综合利用，进一步提升奖优罚劣效果。四是提高违规问题整改效率。建立银行反馈整改报告制度，明确将违规问题整改情况纳入考核内容。
升级银行考核系统，提高工作质量。一是改进考核得分汇总方式。在系统中构建“银行真实机构隶属关系树”，并以此为依据计算各银行分支机构的最终评分与评级。二是建立银行考核指标动态调整机制。及时根据外汇形势变化，对考核内容进行灵活调整，提高指标适用性。三是提高考核违规事件反馈频率。通过优化考核事件批量自动导出功能，进一步提高反馈工作的全面性与及时性。
制定银行考核操作规程，确保考核工作公平、公正。一是规范考核工作操作流程。对日常考核工作所涉及的部门职责进行明确，进一步提高运行效率。二是突出考核工作小组的监督作用。各级考核工作小组负责对本级外汇局的日常考核工作进行监督和指导，对最终考核结果进行集体审议。三是明确内控考核评分办法。加强对内控考核评分的指导，降低人为主观因素对评分的影响。同时，通过各业务部门分别进行评分来分散考核权力，确保结果公平、公正。
上述银行考核指标和评分标准的完善，规范了考核工作流程，提升了考核结果运用效率，有利于充分发挥银行考核的导向作用，进一步提升外汇管理有效性。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)