中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行

路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。

以下是该篇题为《支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行》专栏的全文：

2016年，贯彻落实党中央、国务院关于建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系要求，积极支持外汇市场自律机制建设，指导银行加强外汇业务真实性、合规性审核，探索搭建行政执法监管与银行自律管理相结合的宏观审慎外汇监管框架，促进外汇市场健康发展。

积极支持外汇市场自律机制建设。2016年6月，全国外汇市场自律机制在上海宣告成立；9月，全国36个省级外汇市场自律机制搭建完成。外汇市场自律机制是由银行间外汇市场成员组成的市场自律和协调机制，成立初期，下设三个工作组，分别为汇率工作小组、银行间市场交易规范工作小组、外汇和跨境人民币展业工作小组，在符合国家有关汇率政策和外汇管理规定的前提下，对人民币汇率中间价报价行为，以及银行间市场和银行柜台市场交易行为进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进外汇市场有序运作和健康发展。自律机制及下设工作组接受中国人民银行和国家外汇管理局的对口业务指导。

推动银行间外汇市场交易规范。银行间市场交易规范工作组在2014年银行间外汇市场职业操守和市场惯例专业委员会的工作基础上，根据市场、监管等各方规范外汇市场活动的意愿和目标，充分借鉴和吸收国内外市场最新实践，起草制定中国外汇市场准则，旨在向中国外汇市场参与者提供通用性的指导原则和行业最佳实践的操作规范，促进外汇市场专业、公平、高效、稳健运行。同时，积极开展国际交流与合作，参加国际清算银行外汇市场最佳做法工作组（FXWG），参与制定全球外汇市场准则，做好中国外汇市场发展的对外宣传。

形成银行外汇业务展业规范。在成员银行总结外汇业务“最佳实践”的基础上，9家银行主笔起草《银行外汇业务展业原则》（以下简称《展业原则》），经全国外汇市场自律机制审议通过并公布实施。《展业原则》总结了异常外汇业务风险提示，进一步丰富单证审核内容，强调银行客户识别和业务跟踪，对“关注客户”提出更加严格的业务办理标准，相当于银行外汇业务“操作规范工具书”，便利银行相互借鉴交流合规办理外汇业务经验，更好地落实 “了解客户、了解业务、尽职调查”的展业要求。指导银行加强真实性、合规性审核。遵守现行外汇管理规定、切实履行展业自律要求、加强真实性、合规性审核，是外汇管理对银行办理外汇业务的一贯要求。

2016年，出台促进贸易投资便利化、完善真实性审核等一揽子措施，要求银行在不影响市场主体合理的用汇需求及正常业务的同时，针对借助货物贸易、直接投资等渠道非法跨境套利或违规调配跨境资金的行为加强真实性审核，维护外汇市场正常秩序。同时，积极支持银行以自律形式，统一行业展业标准，加强真实性、合规性审核，防范跨境资金流动风险。（完）

欲览详情，请点选中国外管局网站：here国家外汇管理局年报(2016).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5c19fb804100b1098231b7cca25c179f (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)