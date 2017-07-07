中国央企：国家电投确认与华能“在往一起想”，相关情况还在推进中--新华

路透北京7月7日 - 新华社报导称，继中国神华、国电电力再次双双公告深化“中国神电”重组猜想后，五大发电集团中又一巨头--国家电力投资集团公司董事长王炳华周四确认，与华能集团“都有意在往一起想”，相关情况还在推进当中。

新华援引王炳华称，，电力行业目前市场主体太多，发展雷同，资源配置不合理，影响整个行业的效率和效益，这是显而易见的。

“现在从事电力生产的‘五大四小’都是国有企业，国资委是同一个出资人。九家同质化的企业参与同质化的竞争，显然是不合适的。”王炳华表示，电力行业重组大潮，“大戏在后头”，但重组的原则肯定是出自企业自愿，不能搞“拉郎配”。

“五大四小”，指的是包括华能、大唐、华电、国电、国家电投在内的五大发电集团，以及国投电力、国华电力、华润电力、中广核等四家规模稍小的发电企业。

事实上，煤炭、电力以及核电企业重组的传闻自去年末开始时有流传。全球最大煤炭企业神华集团旗下中国神华与国电集团旗下国电电力，今年6月同日停牌，被市场认为是重组启动的迹象。

7月4日，神华、国电集团相关上市公司再次同步发出公告，称 “交易对方拟为能源行业大型国企；交易拟涉及能源行业资产，资产范围尚未最终确定；交易方式正在商讨、论证中。”这无疑让之前的“中国神电”猜想再落石锤。

业内人士普遍认为，神华与国电、国家电投与华能分别整合重组后，可能会在集团内部进行业务优化，让相对落地的产能适时退出，在一定程度上减少重复投资，化解煤炭、电力等行业产能过剩的压力。

“电力、煤炭、钢铁、重型装备等行业的央企重组都在紧锣密鼓的开展。”中国企业研究院首席研究员李锦说，中国国企正在经历大型重组浪潮，不仅将提升企业效益，还将提高国企整体实力，使资源向需求旺盛的产业和产业的中高链条集中。

中国大型发电集团--国家电力投资集团公司周四表示，展望2017年，营业收入将达到1,855亿元人民币，利润总额80亿元，资产负债率控制在82%以下。同时今年该公司电力新开工规模料达到1,272万千瓦，其中核能等清洁能源占67.4%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)